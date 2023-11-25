"Мы знаем, что успехи Жироны не остались незамеченными другими клубами. Многие из наших игроков выделяются в первой трети сезона.

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Но у нас отличная атмосфера в коллективе, всем очень нравится то, что у нас вышло на этом этапе. Будем молиться, чтобы зимой никто не ушел. Не хотим продавать, но посмотрим, что произойдет", – цитирует Карселя AS.

Напомним, Жирона неожиданно лидирует в испанской Ла Лиге, имея в своем активе 34 пункта после 13 сыгранных туров.

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