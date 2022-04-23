"Дети помогали разбирать завалы (стадиона имени Гагарина, – прим.) и поэтому им разрешили поиграть в футбол. Через несколько дней после детского матча на стадионе обнаружили 500-килограммовую неразорвавшуюся авиационную бомбу. Представляете?

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Относительно остальной клубной инфраструктуры... Наша двухэтажная гостиница, в которой находились медицинские кабинеты, тренажерный зал, бассейн, сауна, комфортабельные номера и т. д., тоже разрушена. Разбомбили. Клубная инфраструктура уничтожена полностью, поэтому говорить о каких-то планах до окончания войны крайне трудно. Рассчитываем, что Министерство спорта подстрахует нас с находящимся на балансе у государства стадионом.

Сколько Десна вложила в стадион Гагарина? Не менее 22 миллионов гривен по курсу доллара по восемь гривен. Если брать медицинские кабинеты, это около 40 миллионов. Мы похоронили деньги", – сказал Левин в комментарии FanDay.

Напомним, восстановить разрушенный российскими войсками стадион Десны согласились Германия и дортмундская Боруссия.

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