"Живешь, мечтаешь, строишь планы развития. Знаешь, что у тебя один из лучших крытых стадионов Украины, и здесь бесплатно учатся футболу более 300 юных футболистов.

"Постоянное ожидание смерти": Санин – об аде Мариуполя, "серой зоне" и юном герое, спасшем от мин

И тут к тебе в гости приходит незваный "русский мир" и убивает твою мечту. Горите в аду, "освободители", – написал Санин на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Мариуполь больше всего пострадал от российских фашистов, фактически уничтоживших город своими коварными обстрелами.

"Обстрілюють церкви московського патріархату. Ідіоти": Стороженко – про зруйнований Харків і смертну кару для рашистів