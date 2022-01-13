"В чем был феномен того Черноморца Григорчука, который играл в Лиге Европы? Во-первых, дисциплина, тактические моменты. Григорчук жесткий, но справедливый. У него не было никаких авторитетов.

"Как только я начал забивать, Рамос сразу дал задание купить Калинича": Антонов вспомнил, как его "слили" в Днепре

Он выговаривал всем, а нам даже больше, чем легионерам. Он мог одну теорию вообще мне полностью посвятить, образно выражаясь. Идет разбор игры. Мы могли победить, а он мне кучу моментов нарежет, показывает и час на меня кричит. Я потом у Григорчука спрашивал, уже позже, почему он так ко мне относился. Он сказал: "Потому что я видел, что ты можешь больше. Видел, что можешь не по одному голу забивать, а по два-три в каждом матче". Ему нравилось, что мог мне теорию посвятить, а потом я выходил на тренировку с двойной энергией.

Поэтому Григорчук – главный тренер в моей карьере. Я после Черноморца был у него в Габале, где мы тоже попали в группу Лиги Европы. Там было проще с ним, потому что понимал его требования, знал, какой он человек", – сказал Антонов в программе "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Напомним, сейчас Алексей входит в тренерский штаб Романа Григорчука в Черноморце.

Директор "Електрону" пропонував хабар у 5000 рублів і кольоровий телевізор: як і чому Зонін залишив Карпати без медалей