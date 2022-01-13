"У чому був феномен того Чорноморця Григорчука, який грав у Лізі Європи? По-перше, дисципліна, тактичні моменти. Григорчук жорсткий, але справедливий. Він не мав жодних авторитетів.

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Він виговорював усім, а нам навіть більше, ніж легіонерам. Він міг одну теорію взагалі мені повністю присвятити, образно кажучи. Йде розбір гри. Ми могли перемогти, а він мені купу моментів наріже, показує і годину на мене кричить. Я потім у Григорчука питав, уже пізніше, чому він так до мене ставився. Він сказав: "Бо я бачив, що ти можеш більше. Бачив, що можеш не по одному голу забивати, а по два-три у кожному матчі". Йому подобалося, що міг мені присвятити всю теорію, а потім я виходив на тренування з подвійною енергією.

Тому Григорчук – головний тренер у моїй кар'єрі. Я після Чорноморця був у нього в Габалі, де ми теж потрапили до групи Ліги Європи. Там було простіше з ним, бо розумів його вимоги, знав, яка він людина", – сказав Антонов у програмі "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Нагадаємо, нині Олексій входить до тренерського штабу Романа Григорчука у Чорноморці.

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