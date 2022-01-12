"Насколько я понимаю, Рамос знал обо мне, но это было не полностью его желание, чтобы я пришел. Как только я начал забивать, Рамос сразу дал задание купить Калинича. Это произошло буквально через два тура, когда я забил четыре гола. Где логика ?Это у него надо спросить.

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В этот момент покупается Калинич и, конечно, его нужно ставить. Первые три тура я играл, четвертый и пятый провел на замене, восьмой-десятый – уже не попадал в заявку.

Я подошел к Рамосу с переводчиком и спрашиваю: "В чем проблема? Мне нужно что-то изменить, над чем-нибудь поработать?". Он отвечает: "К тебе вообще никаких претензий нет, ты работаешь супер. Молодец! Работай дальше". Полгода я поработал. Но я не могу просто сидеть и получать деньги, некомфортно чувствую себя внутри. В Днепре у меня не стоял вопрос денег, я хотел играть. В этой связи я ушел в аренду в Кривбасс", – сказал Антонов в программе "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Напомним, Алексей выступал в Днепре с 2011 по 213 гг. За это время нападающий провел всего 11 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В настоящее время Антонов работает тренером в Черноморце.

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