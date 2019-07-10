"Мы ни разу не теряли контроль над игрой": арбитр скандального матча Бразилия – Аргентина ответил на критику

Арбитр Родди Самбрано, который обслуживал поединок Копа Америка Бразилия – Аргентина, прокомментировал свою работу в том скандальном матче.

Напомним, матч 1/2 финала Копа Америка-2019 Бразилия – Аргентина запомнился скандальным судейством. Месси и компания дважды претендовали на пенальти, однако арбитр поединка эквадорец Родди Самбрано не указал на "точку".

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Впрочем, сам рефери доволен своей работой в том матче.

"Я еще до игры знал, что команда, которая проиграет, будет искать виновных. В частности, и среди арбитров. В эпизоде ​​с падением Отаменди VAR решил, что там ситуация 50 на 50. Меня не позвали на просмотр того эпизода, а я видел только момент падения Отаменди, а не момент контакта, поскольку там было почти два десятка игроков. В течение матча VAR работал хорошо, мы ни разу не теряли связь и контроль над игрой.

Высказывания Месси? У меня никогда не было с ним проблем. Конечно, я был удивлен некоторыми его словами, но у каждого свое мнение, это его право", – цитирует Самбрано Marca со ссылкой на Radio Super K 800.

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