"Ми жодного разу не втрачали контроль над грою": арбітр скандального матчу Бразилія – Аргентина відповів на критику

Арбітр Родді Самбрано, який обслуговував поєдинок Копа Амеріка Бразилія – Аргентина, прокоментував свою роботу в тому скандальному матчі.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу Копа Амеріка-2019 Бразилія – Аргентина запам'ятався скандальним суддівством. Мессі та компанія двічі претендували на пенальті, проте арбітр поєдинку еквадорець Родді Самбрано не вказав на "позначку".

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Втім, сам рефері задоволений своєю роботою в тому матчі.

"Я ще до гри знав, що команда, яка програє, шукатиме винних. Зокрема, і серед арбітрів. В епізоді з падінням Отаменді VAR вирішив, що там ситуація 50 на 50. Мене не покликали на перегляд того епізоду, а я бачив лише момент падіння Отаменді, а не момент контакту, позаяк там було майже два десятка гравців. Протягом матчу VAR працював добре, ми жодного разу не втрачали зв'язок та контроль над грою.

Висловлювання Мессі? У мене ніколи не було з ним проблем. Звісно, я був здивований деякими його словами, але у кожного своя думка, це його право", – цитує Самбрано Marca з посиланням на Radio Super K 800.

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