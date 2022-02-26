Наставник Челсі Томас Тухель не має певності, що російський олігарх і власник "синіх" Роман Абрамович також винен у вторгненні в Україну.

"Ми не повинні вдавати, що проблеми немає. Ситуація є жахливою для всіх. Ніхто не очікував такого, це здається нереальним. Це затьмарює наш розум, не дає радіти перед фіналом Кубка англійської ліги.

Думаю, команда і тренери мають право не занурюватися в політику і зосередитися на спорті. Не тому, що ми ховаємось. Ситуація жахлива, безперечно.

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Я можу зрозуміти критику щодо клубу і нас, людей, які його представляють. Ми не можемо повністю позбутися цього.

Але, можливо, люди зможуть зрозуміти мене як тренера та гравців як футболістів – ми не маємо розуміння того, що відбувається і наскільки у всьому цьому замішаний власник Роман Абрамович.

Ми не відчуваємо відповідальності за те, що відбувається. Це жахливо, в цьому не може бути сумніву, війна в Європі для мене здавалась неможливою протягом тривалого часу. Зачекаймо", – цитує Тухеля Sky Sports.

Абрамовича називають "кишеньковим" бізнесменом Володимира Путіна, який активно допомагає режиму, а, відповідно, і причетний до війни з Україною.

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