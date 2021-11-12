"За день до игры мы обычно проводим тактический разбор игры соперника. На одном из таких занятий перед поединком с Манчестер Юнайтед Гвардиола сказал: "Мы не знаем, как они будут играть. Будет видно". И занятие завершилось через 10 минут.

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Чаще Хосеп знает, как будет играть соперник. На этот раз было не так, он не знал, что делать. Мы сделали то, что делаем всегда, но Гвардиола не знал заранее, будут ли они играть с пятью защитниками, с четырьмя, или с ромбом в центре поля, или с тремя атакующими хавбеками впереди", – цитирует Де Брюйне Goal

Стоит отметить, что такая тактика сработала и Сити победил Юнайтед (2:0).

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