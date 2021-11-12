"За день до гри ми зазвичай проводимо тактичний розбір гри суперника. На одному з таких занять перед поєдинком з Манчестер Юнайтед Гвардіола сказав: "Ми не знаємо, як вони гратимуть. Буде видно". І заняття завершилось через 10 хвилин.

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Найчастіше Хосеп знає, як гратиме суперник. Цього разу було не так, тож він не знав, що робити. Ми зробили те, що робимо завжди, але Гвардіола не знав заздалегідь, чи гратимуть вони з п'ятьма захисниками, чи з чотирма, чи з ромбом у центрі поля, чи з трьома атакувальними хавбеками попереду", – цитує Де Брюйне Goal.

Варто відзначити, що така тактика спрацювала, і Сіті переміг Юнайтед (2:0).

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