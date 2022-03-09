"Путин может говорить, что хочет, но это наша страна. Украинцы самостоятельно решают, что делать в своей стране. Мы сами можем решать, на каком языке нам говорить. Я не могу понять, почему Путин говорит, что он защищает людей.

"Пытаются объяснить нападение тем, что они нас спасают – это полная ложь": Ребров назвал главную проблему россиян

Когда я в ОАЭ, я всегда с украинским флагом. Когда выступаю на пресс-конференциях, пытаюсь объяснить о происходящем в Украине людям показать людям правду. Это обязанность украинцев, которые находятся далеко от нашей страны – объяснить людям в других странах, что там происходит на самом деле, поскольку люди здесь не понимают.

Мы переживаем Киев. Я видел видео, как возле журналиста вспыхнула ракета, когда он вел репортаж. Это Киев, один из крупнейших городов Европы. Нам нужна помощь, нужно закрыть воздушное пространство. Путин пытается уничтожить всю Украину с воздуха. Это не военная операция, это реальная война против нашей страны.

Европа помогает: дает убежище нашим людям, присылает деньги и оружие. Ирландия тоже была доброй к нам. Вы можете подумать, что у вас есть маленькая страна, чтобы принимать наших женщин и детей. Но для нас она велика. Более миллиона человек уехали из Украины. Им тяжело найти новое место, они едут без денег, без билетов. Так что было бы хорошо, если бы Ирландия приняла украинцев. Мы счастливы, что люди в Европе быстро отреагировали, но сначала нужно остановить войну. Все остальное – второстепенное.

Поддержка со стороны европейских стран, которые открывают нам свои границы, показывает, что мы не одиноки, но важно, чтобы люди понимали, что украинский народ борется не только за нашу свободу, но и за всю Европу. Мы не защищаем Украину, мы защищаем всю Европу.

Если Европа не проснется сейчас и не предоставит нам реальную помощь, мы не знаем, что произойдет в будущем. Я уверен, что мы закончим войну и выиграем войну, но нам нужна поддержка", – отметил Ребров в интервью Independent.ie.

Россия напала на Украину: ФИФА определила судьбу матчей отбора ЧМ-2022, оккупанты обратились в Лозанну (LIVE)