"Путін може говорити, що хоче, але це наша країна. Українці самостійно вирішують, що їм робити у своїй країні. Ми самі можемо вирішувати, якою мовою нам розмовляти. Я не можу зрозуміти, чому Путін каже, що він захищає людей.

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Коли я в ОАЕ, я завжди з українським прапором. Коли виступаю на прес-конференціях, намагаюся пояснити людям, що відбувається в Україні, показати людям правду. Це обов’язок українців, які перебувають далеко від нашої країни, – пояснити людям в інших країнах, що там відбувається насправді, оскільки люди тут не розуміють.

Ми переживаємо за Київ. Я бачив відео, як біля журналіста спалахнула ракета, коли він вів репортаж. Це Київ, одне з великих міст Європи. Нам потрібна допомога, потрібно закрити повітряний простір. Путін намагається знищити всю Україну з повітря. Це не військова операція, це справжня війна проти нашої країни.

Європа допомагає: дає прихисток нашим людям, надсилає гроші та зброю. Ірландія також була доброю до нас. Ви можете подумати, що у вас маленька країна, щоб приймати наших жінок і дітей. Але для нас вона велика. Більше мільйона людей виїхали з України. Їм важко знайти нове місце, вони їдуть без грошей, без квитків. Тож було б добре, якби Ірландія прийняла українців. Ми щасливі, що люди в Європі швидко відреагували, але спочатку треба зупинити війну. Все інше – другорядне.

Підтримка з боку країн Європи, які відкривають нам свої кордони, показує, що ми не самотні, але важливо, щоб люди розуміли, що український народ бореться не лише за нашу свободу, а й за всю Європу. Ми не захищаємо Україну, ми захищаємо всю Європу.

Якщо Європа не прокинеться зараз і не надасть нам реальної допомоги, ми не знаємо, що станеться в майбутньому. Я впевнений, що ми закінчимо війну і виграємо війну, але нам потрібна підтримка", – зазначив Ребров у інтерв'ю Independent.ie.

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