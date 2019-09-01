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"Мы не волнуемся", – Пике прокомментировал неудачный старт Барселоны в Примере

10:47 47 Читати українською
"Мы не волнуемся", – Пике прокомментировал неудачный старт Барселоны в Примере
Жерар Пике / Reuters

Защитник каталонского гранда рассказал о состоянии команды после ничьей с Осасуной.

7’ Роберто Торрес
82’ Роберто Торрес
 
Ансу Фати 51’
Артур 64’
7’ Роберто Торрес
51’ Ансу Фати
64’ Артур
82’ Роберто Торрес

"Мы не волнуемся. Это не тот старт, на который мы рассчитывали, но чемпионат длинный.

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Важно, чтобы шанс на победу в чемпионате сохранился в марте или апреле. Мы бы хотели набрать 9 очков из 9 возможных, но все складывается несколько сложнее, чем хотелось бы. Важно сохранять единство", – приводит слова Пике Marca.

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Напомним, Барселона добыла лишь одну победу в первых трех турах чемпионата Испании.

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Теги
Испания Жерар Пике Жерар Пике Барселона Барселона Осасуна - Барселона
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