"Мы не волнуемся", – Пике прокомментировал неудачный старт Барселоны в Примере

Защитник каталонского гранда рассказал о состоянии команды после ничьей с Осасуной.

"Мы не волнуемся. Это не тот старт, на который мы рассчитывали, но чемпионат длинный.

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Важно, чтобы шанс на победу в чемпионате сохранился в марте или апреле. Мы бы хотели набрать 9 очков из 9 возможных, но все складывается несколько сложнее, чем хотелось бы. Важно сохранять единство", – приводит слова Пике Marca.

Осасуна – Барселона – 2:2 – видео голов и обзор матча

Напомним, Барселона добыла лишь одну победу в первых трех турах чемпионата Испании.