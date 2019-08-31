Фати стал самым молодым автором гола Барселоны в Примере

Юный нападающий каталонцев установил рекорд в матче третьего тура Примеры против Осасуны.

Ансу Фати смог отличиться своим первым голом за Барселону в гостевом матче против новичка Примеры.

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Нападающий из Гвинеи-Бисау в перерыве вышел на замену, а уже на 51 минуте огорчил голкипера памплонцев. Фати отметился в возрасте 16 лет и 304 дня, что сделало его самым молодым игроком в истории Барсы, забившим в чемпионате Испании, информирует Opta. В рамках элитного дивизиона только два игрока были моложе, когда забивали свои дебютные голы – Фабрис Олинга (Малага,16 лет и 98 дней) и Икер Муньяин (Атлетик,16 лет и 289 дней).

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Гол юного таланта не помог Барселоне удержать победу – ничья 2:2. Каталонцы одержали всего четыре очка в трех турах чемпионата Испании 2019/20.