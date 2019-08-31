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Фати стал самым молодым автором гола Барселоны в Примере

19:59 127 Читати українською
Фати стал самым молодым автором гола Барселоны в Примере
Ансу Фати / Твиттер Барселоны

Юный нападающий каталонцев установил рекорд в матче третьего тура Примеры против Осасуны.

7’ Роберто Торрес
82’ Роберто Торрес
 
Ансу Фати 51’
Артур 64’
7’ Роберто Торрес
51’ Ансу Фати
64’ Артур
82’ Роберто Торрес

Ансу Фати смог отличиться своим первым голом за Барселону в гостевом матче против новичка Примеры.

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Нападающий из Гвинеи-Бисау в перерыве вышел на замену, а уже на 51 минуте огорчил голкипера памплонцев. Фати отметился в возрасте 16 лет и 304 дня, что сделало его самым молодым игроком в истории Барсы, забившим в чемпионате Испании, информирует Opta. В рамках элитного дивизиона только два игрока были моложе, когда забивали свои дебютные голы – Фабрис Олинга (Малага,16 лет и 98 дней) и Икер Муньяин (Атлетик,16 лет и 289 дней).

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Гол юного таланта не помог Барселоне удержать победу – ничья 2:2. Каталонцы одержали всего четыре очка в трех турах чемпионата Испании 2019/20.

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