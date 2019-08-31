Осасуна – Барселона – 2:2 – видео голов и обзор матча

Барселона упустила победу в матче третьего тура Ла Лиги против Осасуны. Смотрите видео голов и обзор матча Осасуна – Барселона.

Барселона не смогла одолеть Осасуну. Уже на 7-ой минуте Роберто Торрес шокировал каталонцев, забив быстрый гол. "Блаугранас" после перерыва не только отыгрались, но и вышли вперед благодаря голам Ансу Фати и Артура. Впрочем, удержать преимущество не удалось, Роберто Торрес реализовал пенальти в конце матча и отобрал очки у испанского гранда.

Осасуна расписала боевую ничью с Барселоной и обошла каталонцев в турнирной таблице Ла Лиги

Благодаря этому результату Осасуна набрала 5 очков и обошла Барселону в турнирной таблице! Памплонцы теперь занимают четвертое место, а каталонцы идут вслед за ними.