Осасуна – Барселона – 2:2 – видео голов и обзор матча

Испания — 31 авг 66
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Неймар хотел доплатить космическую сумму из собственного кармана ради возвращения в Барселону – ПСЖ остался неумолимым
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Вест Хэм – Норвич: Ярмоленко голом отвечает на упреки в безумной зарплате – вместе с рекордным Алле ведет в ЕвропуАнглия — 31 авг 2611
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Дортмундская Боруссия сенсационно уступила Униону, Бавария поиздевалась над Майнцом: 3-й тур Бундеслиги, матчи субботыГермания — 31 авг 147
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Ярмоленко отметился дебютным голом в сезоне в матче против НорвичаАнглия — 31 авг 533
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Золоті "нульові": Динамо проти Реала, українець у Ліверпулі, (не)лисий Вацко і ще 22 фото "старої школи"Овертайм — 31 авг 424