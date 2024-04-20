Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный на примере Михаила Мудрика объяснил, смогут ли украинские звезды легально выехать из Украины в случае их трансфера в другую команду.

"Стоит понимать, что Мудрик был в списке людей, которые просрочили срок пребывания за границей. Мы не ведем официальный реестр людей, которые уклоняются от обязанности защищать страну. Министерство, как орган государственной власти, ведет контрольный учет людей, которые уехали и просрочили сроки своего пребывания за границей – вот и все.

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Служба безопасности Украины обратилась к нам с предложением обнародовать этот список. Мы увидели, что эта ситуация вызвала общественный резонанс. С другой стороны включилась российская пропаганда.

Мудрик в свое время выехал как футболист Шахтера, а затем заключил контракт с Челси. Наличие в этом списке не означает, что человек что-то нарушил. Он создан, чтобы Минмолодежьспорта могло следить за каждым отдельным случаем.

Мы переформатируем его и объясним, какие категории спортсменов там есть. В нашем понимании игроки команд из лучших чемпионатов Европы имеют право на пересечение границы. В соответствии с Постановлением КМУ, игроки рейтинговых лиг (в том числе и европейских) по игровым видам спорта, имеют право на пересечение границы с соблюдением, конечно, других условий, установленных государством. В итоге мы получим еще одного амбассадора Украины в мире", – сказал Бедный в комментарии Champion.

Напомним, в январе 2023 года Челси заплатил Шахтеру за Мудрика 70 млн евро, еще 30 млн предусмотрены бонусами. В текущем сезоне Михаил провел за лондонцев 34 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста. Действующий контракт украинца рассчитан вплоть до лета 2031 года, а цена по данным Transfermarkt составляет 35 млн евро.

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