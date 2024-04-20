Виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний на прикладі Михайла Мудрика пояснив, чи зможуть українські зірки легально виїхати з України в разі їх трансферу до іншої команди.

"Варто розуміти, що Мудрик був у списку людей, які прострочили термін перебування за кордоном. Ми не ведемо офіційний реєстр людей, які ухиляються від обов’язку захищати країну. Міністерство, як орган державної влади, веде контрольний облік людей, які поїхали й прострочили терміни свого перебування за кордоном – ось і все.

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Служба безпеки України звернулася до нас з пропозицією оприлюднити цей список. Ми побачили, що ця ситуація спричинила суспільний резонанс. З іншого боку увімкнулася російська пропаганда.

Мудрик свого часу виїхав як футболіст Шахтаря, а потім уклав контракт з Челсі. Наявність у цьому списку не означає, що людина щось порушила. Він створений, щоб Мінмолодьспорту могло слідкувати за кожним окремим випадком.

Ми переформатуємо його і пояснимо, які категорії спортсменів там є. У нашому розумінні гравці команд з найкращих чемпіонатів Європи мають право на перетин кордону. Відповідно до Постанови КМУ, гравці рейтингових ліг (зокрема і європейських) з ігрових видів спорту, мають право на перетин кордону із дотриманням, звісно, інших умов, встановлених державою. У підсумку ми отримаємо ще одного амбасадора України у світі", – сказав Бідний у коментарі Champion.

Нагадаємо, у січні 2023 року Челсі заплатив Шахтарю за Мудрика 70 млн євро, ще 30 млн передбачені бонусами. У поточному сезоні Михайло провів за лондонців 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 2 асисти. Чинний контракт українця розрахований аж до літа 2031 року, а ціна за даними Transfermarkt складає 35 млн євро.

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