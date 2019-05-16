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"Мы не удивлены", – Манчестер Сити ответил на передачу дела о несоблюдении ФФП в арбитражную палату УЕФА

16 мая 15:38 103 Читати українською
"Мы не удивлены", – Манчестер Сити ответил на передачу дела о несоблюдении ФФП в арбитражную палату УЕФА
Игроки Манчестер Сити / Reuters

Манчестер Сити опубликовал заявление о передаче дела о несоблюдении клубом правил финансового фэйр-плей в арбитражную палату УЕФА.

"Футбольный клуб Манчестер Сити разочарован, но, к сожалению, не удивлен внезапным объявлением о передаче дела, которое ведет Ив Летерм, в арбитражную палату.

Дело о нарушении Манчестер Сити финансового фэйр-плей передано в арбитражную палату УЕФА

Утечки информации в СМИ, произошедшие за последнюю неделю, свидетельствуют о процессе, которым управлял господин Летерм.

Манчестер Сити полностью уверен в положительном результате, когда дело будет рассмотрено независимым судебным органом.

Манчестер Сити ответил на информацию о возможном отстранении от участия в Лиге чемпионов

Обвинения в финансовых нарушениях являются ошибочными. Палата УЕФА по финансовому контролю игнорирует исчерпывающее количество неопровержимых доказательств, предоставленных клубом", – говорится в заявлении на официальном сайте Манчестер Сити.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Финансовый fair-play УЕФА
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