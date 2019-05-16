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Дело о нарушении Манчестер Сити финансового фэйр-плей передано в арбитражную палату УЕФА

16 мая 13:04 65 Читати українською
Дело о нарушении Манчестер Сити финансового фэйр-плей передано в арбитражную палату УЕФА
Манчестер Сити может остаться без Лиги чемпионов

УЕФА продолжает расследовать возможное нарушение Манчестер Сити финансового фэйр-плей.

Главный следователь организации по финансовому контролю клубов провел собственное расследование и после совещания с другими членами следственной палаты УЕФА передал дело Манчестер Сити в арбитражную палату.

Манчестер Сити ответил на информацию о возможном отстранении от участия в Лиге чемпионов

Заметим, что следственная палата УЕФА открыл дело против "горожан" 9 марта этого года после того, как информация о нарушениях была опубликована в различных СМИ, сообщает официальный сайт европейской организации.

УЕФА не будет будет давать комментариев на этот счет пока арбитражная палата не вынесет решение. Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити может потерять место в Лиге чемпионов из-за финансовых махинаций.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов Финансовый fair-play УЕФА
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