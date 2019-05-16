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"Ми не здивовані", – Манчестер Сіті відповів на передачу справи щодо недотримання ФФП у арбітражну палату УЄФА

16 травня 15:38 580 Читать на русском
"Ми не здивовані", – Манчестер Сіті відповів на передачу справи щодо недотримання ФФП у арбітражну палату УЄФА
Гравці Манчестер Сіті / Reuters

Манчестер Сіті опублікував заяву щодо передачі справи про недотримання клубом правил фінансового фейр-плей у арбітражну палату УЄФА.

"Футбольний клуб Манчестер Сіті розчарований, але, на жаль, не здивований раптовим оголошенням про передачу справи, яку веде Ів ​​Летерм, в арбітражну палату.

Справа про порушення Манчестер Сіті фінансового фейр-плей передана у арбітражну палату УЄФА

Витоки інформації в медіа, що відбулися за останній тиждень, свідчать про процес, яким керував пан Летерм.

Манчестер Сіті повністю впевнений в позитивному результаті, коли справа буде розглянута незалежним судовим органом.

Манчестер Сіті відповів на інформацію про можливе відсторонення від участі в Лізі чемпіонів

Звинувачення в фінансових порушеннях є хибними. Палата УЄФА з фінансового контролю ігнорує вичерпну кількість незаперечних доказів, наданих клубом", – йдеться у заяві на офіційному сайті Манчестер Сіті.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Фінансовий fair-play УЄФА
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