"Це, напевне, перший випадок, коли я всім задоволений, окрім результату. Думаю, ми сьогодні награли на перемогу. Перший тайм був більш рівним, було багато боротьби, ми намагалися грати швидко і агресивно. Мали напівмоменти, але нам не вистачало креативу.

Верес – Ворскла – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Другим таймом я задоволений повністю. Вважаю, що ми повністю переграли Ворсклу, тільки не переграли за рахунком. Футболісти Вереса зараз вийшли на хороший фізичний рівень. Хочеться ще додати в майстерності. Але щодо самовіддачі претензій у мене немає. Я вважаю, що ми втратили сьогодні два очки.

Паненка Сергійчука під час виконання пенальті? Ми не тренуємо одинадцятиметрові. Якщо він не забив, значить так, а якби забив, був би героєм. Це ключовий момент. Забили б ми пенальті, то, думаю, втримали б перемогу. Футболісти засмутилися, хоча начебто нічия з серйозним противником. Але все ж, думаю, завдання на сезон ми виконаємо.

У захисті ми зіграли ідеально, я навіть не пам'ятаю серйозних моментів у Ворскли. З кожною грою ми будемо додавати і грати впевненіше. Нам є куди рости", – заявив Вірт в ефірі Футбол 2.

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Відео паненки Сергійчука: