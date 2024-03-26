Отец вингера Бенфики и сборной Аргентины Анхеля Ди Мария получил записку с угрозами в адрес своего сына.

Ди Мария получил записку со смертельными угрозами в Росарио. Пакет со скомканной бумажкой был заброшен в автомобиль отца Анхеля перед загородным домом. Когда бандиты это сделали, они четыре раза выстрелили в воздух и быстро скрылись.

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Этот инцидент произошёл в ночь с понедельника на вторник. Сам Анхель Ди Мария находился в это время в США вместе со сборной Аргентины.

"Скажи своему сыну Анхелю, чтобы он больше не возвращался в Росарио, потому что в противном случае мы убьём кого-то из членов его семьи. Даже [губернатор провинции Санта-Фе] Максимилиано Пульяро тебя не спасёт. Мы не бросаем слова на ветер, мы бросаем свинец и мертвых людей", – говорится в тексте послания.

Пульяро известен тем, что начал серьёзную борьбу с "наркотерроризмом". Росарио считается одним из неблагоприятных городов Аргентины в вопросе наркотрафика. Две недели назад город был парализован из-за убийств ряда водителей такси и рейсовых автобусов.

Ди Мария является воспитанником Росарио Сентраль. Ранее он заявил о желании завершить свою карьеру в родном клубе.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич считает, что эти угрозы связаны с войной фанатов.

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