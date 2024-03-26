Батько вінгера Бенфіки і збірної Аргентини Анхеля Ді Марія отримав записку з погрозами на адресу свого сина.

Ді Марія отримав записку зі смертельними погрозами в Росаріо. Пакет зі зім'ятим папірцем був закинутий в автомобіль батька Анхеля перед заміським будинком. Коли бандити це зробили, вони чотири рази вистрілили в повітря і швидко поїхали.

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Цей інцидент стався в ніч із понеділка на вівторок. Сам Анхель Ді Марія перебував у цей час у США разом зі збірною Аргентини.

"Скажи своєму синові Анхелю, щоб він більше не повертався в Росаріо – ми вб'ємо когось із членів його сім'ї. Навіть [губернатор провінції Санта-Фе] Максиміліано Пульяро тебе не врятує. Ми не жбурляємо слова на вітер, ми жбурляємося свинцем і мертвими людьми", – йдеться в тексті послання.

Пульяро відомий тим, що почав серйозну боротьбу з "наркотероризмом". Росаріо вважається одним із несприятливих міст Аргентини в питанні наркотрафіку. Два тижні тому місто було паралізоване через убивства низки водіїв таксі та рейсових автобусів.

Ді Марія є вихованцем Росаріо Сентраль. Раніше він заявив про бажання завершити свою кар'єру в рідному клубі.

Міністр безпеки Аргентини Патрісія Буллрич вважає, що ці загрози пов'язані з війною фанатів.

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