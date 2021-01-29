"Это было сочетание боевого настроения и спокойствия в реально бурной игре. Пришлось набраться терпения, чтобы сыграть против команды, которая действительно является серьезной угрозой. Но мы хорошо защищались, играли в правильный футбол. Главное отличие от предыдущих неудач заключается в том, что мы забиваем голы. Это помогает не только результату, но и скорости в нашей игре.

Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:3 – видео голов и обзор матча

Мы упустили огромные шансы против Бернли, но наконец пробили стену – это хорошо. В такой ситуации легко потерять уверенность, это так, но можно все перевернуть. Это не свет, который вы можете включить или выключить. Вы должны показать это в нужный момент. Первый шанс Мане был потерян, но мы остались на пути и с позитивным настроем. Это хорошо и важно", – цитирует Клоппа ВВС.

Добавим, что Ливерпуль не мог выиграть 5 матчей АПЛ подряд, а серия без голов продолжалась 482 минуты.

Ливерпуль победил Тоттенхэм: конец разговорам о кризисе мерсисайдцев, ужасный футбол "шпор", концерт Мане и Трента