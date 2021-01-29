"Це було поєднання бойового настрою і спокою в справді бурхливій грі. Довелося набратись терпіння, щоб зіграти проти команди, яка є дійсно серйозною загрозою. Але ми добре захищались, грали у правильний футбол. Головна відмінність від попередніх невдач полягає в тому, що ми забиваємо голи. Це допомагає не лише результату, але і швидкості в нашій грі.

Тоттенхем – Ліверпуль – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Ми змарнували величезні шанси проти Бернлі, але нарешті пробили стіну – це добре. У такій ситуації легко втратити впевненість, це так, але можна також все повернути. Це не світло, яке ви можете увімкнути чи вимкнути. Ви повинні показати це в потрібний момент. Перший шанс Мане був втрачений, але ми залишились на шляху і з позитивним настроєм. Це добре і важливо", – цитує Клоппа ВВС.

Додамо, що Ліверпуль не міг виграти 5 матчів АПЛ поспіль, а серія без голів тривала 482 хвилини.

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