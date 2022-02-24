"Мы на своей земле, и никому ее не отдадим! За нами – правда, за нами победа! Мы обязательно победим, а украинцы от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Севастополя будут гордиться тем, что они граждане величественного государства под названием Украина!", – отметила пресс-служба Динамо на официальных страницах клуба в соцсетях.

УПЛ официально приостановила чемпионат Украины

Заметим, что сегодня утром российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.

"Росія несе розруху і пітьму": кіпер, який допомагає армії, зневажає "годувальників" і дивує історіями про нижчі ліги