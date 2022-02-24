Розыгрыш УПЛ не возобновится в запланированные даты из-за военной агрессии России.

"После введения в Украине военного положения розыгрыш чемпионата приостановлен", – говорится в сообщении на официальном сайте УПЛ.

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Сегодня утром российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления. Президент Украины объявил о введении военного положения.

К слову, уже завтра, 25 февраля, должен был состояться первый матч УПЛ после зимней паузы. Минай должен был принимать Зарю.

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