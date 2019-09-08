Сборная Украины одержала 40-ю победу в гостях

Андрей Шевченко сравнялся с Валерием Лобановским по числу гостевых побед.
Разгромная победа над Литвой (3:0) стала для сборной Украины 40-й на чужих полях, – информирует Sport.ua.
17 раз наша команда добивалась успеха в гостях в отборочных турнирах чемпионатов мира, 12 – в товарищеских встречах, 10 – в отборах на чемпионаты Европы и 1 – в Лиге наций.
Защита сборной Украины – лучшая в квалификации Евро-2020 наряду с англичанами и бельгийцами
Восемь побед украинцы отпраздновали с Олегом Блохиным, по 6 – с Йожефом Сабо и Михаилом Фоменко, по 5 – с Валерием Лобановским и Андреем Шевченко, по 3 – с Олегом Базилевичем и Алексеем Михайличенко, по 2 – с Анатолием Коньковым и по 1 – с Александром Заваровым и Мироном Маркевичем.
InStat назвал худшего и лучших игроков сборной Украины в матче против Литвы
К слову, свою первую победу в гостях сборная Украины одержала 18 мая 1993 года над Литвой (2:1).
Юбилейные гостевые победы сборной Украины
|Победа
|Дата
|Ранг
|Тренер
|Соперник
|Счет
|1-я
|18.05.1993
|ТМ
|Олег Базилевич
|Литва
|2:1
|10-я
|20.03.1999
|ТМ
|Йожеф Сабо
|Грузия
|1:0
|20-я
|08.06.2005
|ЧС
|Олег Блохин
|Греция
|1:0
|30-я
|22.03.2013
|ЧС
|Михаил Фоменко
|Польша
|3:1
|40-я
|07.09.2019
|ЧЄ
|Андрей Шевченко
|Литва
|3:0
Литва – Украина: Марлос волшебен, день сурка Зинченко и Сити-стиль – одной левой приблизили Евро-2020, но есть 2 минуса