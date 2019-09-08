Сборная Украины одержала 40-ю победу в гостях

Андрей Шевченко сравнялся с Валерием Лобановским по числу гостевых побед.

Разгромная победа над Литвой (3:0) стала для сборной Украины 40-й на чужих полях, – информирует Sport.ua.

17 раз наша команда добивалась успеха в гостях в отборочных турнирах чемпионатов мира, 12 – в товарищеских встречах, 10 – в отборах на чемпионаты Европы и 1 – в Лиге наций.

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Восемь побед украинцы отпраздновали с Олегом Блохиным, по 6 – с Йожефом Сабо и Михаилом Фоменко, по 5 – с Валерием Лобановским и Андреем Шевченко, по 3 – с Олегом Базилевичем и Алексеем Михайличенко, по 2 – с Анатолием Коньковым и по 1 – с Александром Заваровым и Мироном Маркевичем.

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К слову, свою первую победу в гостях сборная Украины одержала 18 мая 1993 года над Литвой (2:1).

Юбилейные гостевые победы сборной Украины

Победа Дата Ранг Тренер Соперник Счет 1-я 18.05.1993 ТМ Олег Базилевич Литва 2:1 10-я 20.03.1999 ТМ Йожеф Сабо Грузия 1:0 20-я 08.06.2005 ЧС Олег Блохин Греция 1:0 30-я 22.03.2013 ЧС Михаил Фоменко Польша 3:1 40-я 07.09.2019 ЧЄ Андрей Шевченко Литва 3:0

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