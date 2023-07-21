"Фран укрепит левый фланг, где у нас были проблемы. Хоселу может помочь нам в игре на втором этаже. Гюллер очень талантлив. Болельщикам он понравится. Беллингем – отличный. Он имеет хорошие результаты в игре без мяча. Относительно схемы, я хочу попробовать что-то новое. Если не получится, вернемся к старой.

"Вратарская позиция Реала не вызывает никаких сомнений": Marca объявила Лунину вердикт

Мы можем соперничать за все титулы только с одним чистым центрфорвардом (Хоселу). Пришел игрок, который может внести для нас большой вклад с изменением системы", – цитирует наставника "сливочных" Relevo.

Напомним, что в летнее трансферное окно "Реал" усилился пятью игроками. К мадридцам присоединились Хоселу, Фран Гарсия, Арда Гюллер, Джуд Беллингем и Браим Диас.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів