"Фран зміцнить лівий фланг, де у нас були проблеми. Хоселу може допомогти нам у грі на другому поверсі. Ґюлер дуже талановитий. Вболівальникам він сподобається. Беллінгем – чудовий. Він має хороші результати у грі без м'яча. Щодо схеми, я хочу спробувати щось нове. Якщо не вийде, ми повернемося до старої.

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Ми можемо змагатися за всі титули лише з одним чистим центрфорвардом (Хоселу). Прийшов гравець, який може зробити для нас великий внесок зі зміною системи", – цитує наставника "вершкових" Relevo.

Нагадаємо, що в літнє трансферне вікно Реал посилився п'ятьма гравцями. До мадридців приєдналися Хоселу, Фран Гарсія, Арда Ґюлер, Джуд Беллінгем та Браїм Діас.

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