"Каждую игру мы должны выигрывать, поэтому каждая игра является обязательной. Алехандро Гарначо очень хорошо прогрессирует, и мы очень довольны этим. Его вклад сегодня был огромен, его пробежки, его дриблинг. Это привлекательно и для зрителей, очевидно, что мы хотим что-то показать. Думаю, заслуженные пенальти.

Провал Миколенко в видеообзоре матча МЮ – Эвертон – 2:0

Доволен ли я игрой? В отдельных моментах да, особенно с нашими атаками и контратаками, но мы можем делать лучший выбор, чтобы контролировать мяч, выбирая, когда атаковать. Мы могли забить три-четыре гола, а не только два пенальти. Мы достаточно хорошо защищались, могли бы быть немного лучше в атаке. Мы могли бы быть более спокойными и более собранными на мяче. Эвертон хорошо играл и высоко прессинговал, что дало нам много моментов сзади.

Рашфорд хорош в игре, хорош в команде. Он показывает командный дух. Бруно реализовал пенальти первым, но у нас есть еще очень хорошие пенальтисты. В этом моменте он хорош, в команде, и он является угрозой.

Мы очень хорошо защищались. Наши ожидаемые голы намного выше. Мы защищаем низкокачественные моменты. Иногда мы защищаемся очень низко, и мы можем делать это очень хорошо. Это было важно. У нас был один плохой результат против Фулхэма в этом календарном году. Мы должны были исправить это и продолжать давить на команды, которые находятся выше нас. Впереди еще много игр. Теперь мы вернулись. Мы будем продолжать давить на них и посмотрим, что из этого получится", – цитирует Тен Хага BBC.

К слову, Манчестер Юнайтед находится сейчас на шестой строчке в турнирной таблице с 47 баллами. Эвертон расположился на 16 месте с 25 очками.

МЮ одолел безнадежный Эвертон – наследник Роналду сделал из Миколенко посмешище, украинцу простили 2 "волейбола"