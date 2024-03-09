Алехандро Гарначо стал героем первого тайма. Аргентинец заработал два пенальти, которые реализовали Бруну и Рашфорд. Виталий Миколенко мог “привезти” еще 2 точки, но арбитр игнорировал касания мяча к руке украинца.

МЮ одолел безнадежный Эвертон – наследник Роналду сделал из Миколенко посмешище, украинцу простили 2 "волейбола"

Эвертон после перерыва не смог хотя бы сократить отставание и продлил безвыигрышную серию в АПЛ до 11 туров. МЮ же вернул себе надежду побороться за путевку в Лигу чемпионов.