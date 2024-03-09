Провал Миколенко в видеообзоре матча МЮ – Эвертон – 2:0
17:44 - Читати українською
Манчестер Юнайтед переиграл Эвертон в 28-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Алехандро Гарначо стал героем первого тайма. Аргентинец заработал два пенальти, которые реализовали Бруну и Рашфорд. Виталий Миколенко мог “привезти” еще 2 точки, но арбитр игнорировал касания мяча к руке украинца.
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Эвертон после перерыва не смог хотя бы сократить отставание и продлил безвыигрышную серию в АПЛ до 11 туров. МЮ же вернул себе надежду побороться за путевку в Лигу чемпионов.
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