"Кожну гру ми повинні вигравати, тому кожна гра є обов'язковою. Алехандро Гарначо дуже добре прогресує, і ми дуже задоволені цим. Його внесок сьогодні був величезний, його пробіжки, його дриблінг. Це привабливо і для глядачів, очевидно, що ми хочемо щось показати. Думаю, заслужені пенальті.

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Чи задоволений я грою? В окремих моментах так, особливо з нашими атаками і контратаками, але ми можемо робити кращий вибір, щоб контролювати м'яч, вибираючи, коли атакувати. Ми могли забити три-чотири голи, а не тільки два пенальті. Ми досить добре захищалися, могли б бути трохи кращими в атаці. Ми могли б бути спокійнішими і більш зібраними на м'ячі. Евертон добре грав і високо пресингував, що дало нам багато моментів позаду.

Рашфорд хороший в грі, хороший в команді. Він показує командний дух. Бруно реалізував пенальті першим, але у нас є ще дуже хороші пенальтисти. У цьому моменті він хороший, в команді, і він є загрозою.

Ми дуже добре захищалися. Наші очікувані голи набагато вищі. Ми захищаємо низькоякісні моменти. Іноді ми захищаємося дуже низько, і ми можемо робити це дуже добре. Це було важливо. У нас був один поганий результат проти Фулхема в цьому календарному році. Ми повинні були виправити це і продовжувати тиснути на команди, які знаходяться вище нас. Попереду ще багато ігор. Тепер ми повернулися. Ми будемо продовжувати тиснути на них і подивимося, що з цього вийде", – цитує Тен Хага BBC.

До слова, Манчестер Юнайтед перебуває наразі на шостій сходинці у турнірній таблиці з 47 балами. Евертон розташувався на 16 місці з 25 очками.

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