"Зинченко проспал третий гол Саутгемптона, и это уже не первый раз, когда его критикуют. Защита – не его сильная сторона, игра один в один часто становится проблемой.

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Он – один из опытнейших игроков Арсенала, и именно в таких играх нужен соответствующий опыт. Хочется видеть, как он управляет игрой. Но мы этого не увидели. В последних матчах он играл не очень хорошо", – цитирует Галласа The Sun.

Напомним, в этом сезоне Зинченко провел 30 поединков за лондонцев, его дважды признавали лучшим игроком месяца. 26 апреля Арсенал будет играть с Ман Сити, в этом поединке, похоже, будет определяться судьба чемпионства.

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