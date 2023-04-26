Вот и настал "час Ч". Час чемпионской битвы двух сильнейших команд АПЛ в текущем сезоне. Поединок на "Этихаде" де-юре не изменит расклада в турнирной таблице, ведь Арсенал лидирует с 5-очковым отрывом, однако победа Манчестер Сити с 99-процентной вероятностью выведет Пепа на первую строчку.

"Горожане" имеют аж две игры в запасе включая сегодняшнюю, а уровень их футбола не оставляет "канонирам" надежд. Если лондонцы хотят выиграть первое за 19 лет золото АПЛ, то даже ничьей будет мало – Сити с большой вероятностью выиграет по разнице голов. Зинченко и Ко сегодня нужна победа.

Текущая форма Арсенала: спад формы, странная психология и догматизм Артеты

Между тем, текущая форма Арсенала чрезвычайно тревожит его болельщиков. Подопечные Микеля Артеты не выиграли ни в одном из последних трех туров, расписав ничьи с Ливерпулем, Вест Хэмом и Саутгемптоном. Причем уровень игры "ганнерз" на протяжении большей части этих матчей был невысоким. Лондонцы проваливали стартовые отрезки таймов, неожиданно отказывались от прессинга, теряли гандикап в два гола и пропускали трижды от 20-й команды чемпионата.

Когда ты соревнуешься с Манчестер Сити за чемпионство, так выступать недопустимо, однако у "канониров" есть объективные причины спада формы. Команда потеряла Уильяма Салиба – ключевого центрбека, особенно сильного в разбивании прессинга соперника. К тому же, с Вест Хэмом не сыграл Зинченко – талантливый Тирни подменил его, но вообще не потянул функционал Александра.

Последний факт подчеркнул неприятную тенденцию в отношении Микеля Артеты. По его гейм-менеджменту вопросов нет – все замены логичны и улучшают игру команды, однако общая концепция Арсенала остается статичной. Тот же Тирни имеет свои сильные качества, однако Кирана заставляли выполнять роль Зинченко (а он к ней не готов). Тем не менее, тренер "ганнерз" не отходит от привычной структуры, прибегая только к косметическим изменениям.

Можно назвать это проблемой роста – "канониры" еще банально не нарастили жирок в кадровом плане. А можно говорить и о догматизме, бьющем по тактической гибкости Арсенала. Об этом стоит писать отдельную статью, но пока просто зафиксируем эту особенность.

Еще одной интересной изюминкой лондонцев является ментальность. Чемпионский характер у команды, как тот кот Шредингера – существует и не существует одновременно. С одной стороны, "канониры" часто проваливают стартовые отрезки и обладают способностью "плыть". С другой – они на постоянной основе камбечат, создавая гигантское количество моментов и дожимая соперников на последних секундах.

Так было в матчах с МЮ, Борнмутом, Астон Виллой и Саутгемптоном, причем со "святыми" Арсенал горел со счетом 1:3 – а под конец встречи включился и едва не победил. Такая непредсказуемость тревожит как фанов "ганнерз", так и их хейтеров (вряд ли в наших широтах Сити имеет фанатов).

Арсенал побеждал Сити стилистически, но не по результату – адаптивность Пепа оставила "горожан" на коне

В текущем сезоне Арсенал уже дважды встречался с "горожанами". Матчи завершились поражениями, но игра в обоих случаях была очень равной.

В Кубке Англии Микель Артета выставил полурезервный состав против основы Гвардиолы, но удивил тактическим планом. Лондонцы прессинговали 1-в-1 по всему полю, душили Гюндогана и выключили Холанда (неожиданно его остановил Холдинг). Перекос в сдерживание "горожан" вылился в 0,6 xG на две команды, а травма Парти дала трещину в структуре – тем не менее, минимальная победа Манчестер Сити выглядела довольно случайной.

Матч АПЛ был более интересным. Арсенал в первом тайме превзошел "горожан" в их сильных качествах – "канониры" смело и безошибочно прессинговали, больше владели мячом, были интереснее в розыгрышах и заставили Эдерсона тупо выносить мяч. Пеп Гвардиола так и не нашел антидот такому мощному футболу в рамках своей концепции, но удивил после перерыва качественной адаптацией.

Каталонец отказался от владения и большими силами накрывал короткие розыгрыши Арсенала. Идея имела риски, однако ставка сработала. "Канониры" до маниакальности держались идеи выходить из-под давления через комбинации, но ошибались – и Сити наказывал безжалостно. 1:3. Это, опять же, говорит о подходах обоих тренеров – Артета догматичнее Пепа.

Чем Манчестер Сити пугает Арсенал?

Гвардиола весь сезон посвятил экспериментам с составом и схемами. Сказался уход Жезуса, Зинченко и Канселу при появлении Холанда – каталонец просто вынужден был перестраивать Сити. Поиски привели к тому, что первую серию из трех подряд побед в АПЛ "горожане" провели аж весной. Осечек допустили слишком много.

Зато в процессе творческих поисков Пеп создал монстра. Манчестер Сити весной сформировал окончательную игровую модель – 3-2-5 (или 3-2-2-3) при позиционном наступлении, с постоянными смещениями Стоунза в опорную зону. Прессинг строят по схеме 4-2-4 в высокой стадии, а средний блок работает в узком блоке 4-3-3. В рамках данной схемы футболисты способны по-максимуму использовать свою универсальность – чего только стоит Бернарду Силва, который может играть на фланге обороны, в центре или на фланге атаки.

Нынешний Манчестер Сити построен таким образом, что его трудно контрить. Нажмешь на один из аспектов его игры – получишь удар с другого. Даже нажав на все болевые точки, как Бавария в ответном матче ЛЧ, остается фактор индивидуального класса. Холанд, Грилиш, Родри, Бернарду и Аке находятся в лучшей форме за всю свою карьеру.

Как следствие, "синие" прямо сейчас имеют за плечами 16-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах при 13 победах. Суммарный счет – 49:9. Подопечные Пепа Гвардиолы забивали по три гола Арсеналу и Баварии, четыре отгрузили в ворота Ливерпуля, семь – в ворота РБ Лейпцига. Ужас.

Чем парирует Арсенал?

Впрочем, это еще не гарантирует победы в битве за чемпионство. Арсенал, несмотря на все свои трудности, остается крайне опасным коллективом. "Канониры" – единственная команда в текущем сезоне, которая перепрессинговала Сити и заставила играть его при 36% владения. Джек Грилиш после победы со счетом 3:1 на Эмирейтс считал, что "горожане" провели плохой матч.

Действительно, прессинг и контрпрессинг "канониров" в текущем сезоне чрезвычайно мощные. Благодаря значительному количеству высоких возвратов мяча Арсенал мало времени проводит в обороне – оппоненты отдают не более 16 передач с продвижением и не более 32 лонгболов за матч. По этому показателю коллектив держит лидерство вместе с "горожанами".

Это очень важно для "канониров", ведь они играют с инвертированными (фальшивыми) фулбеками. Уайт и Зинченко активно заходят в центр, причем Александра вообще можно назвать ключевой фигурой в системе футбола Арсенала.

Шикарная позиционная игра украинца, его чрезвычайно высокие пасовые показатели и умение поддерживать контрпрессинг позволили Микелю Артете создать свое главное оружие – треугольник Джака-Мартинелли-Зинченко на левом фланге. Они активно обмениваются позициями, путают оборону соперника, перегружают зоны и вообще творят магию. Это помогает Арсеналу быть гибким и непредсказуемым даже в устойчивой структуре игры.

Подъемы Зинченко позволяют Джаке и Эдегору подниматься выше, а при попытке изолировать кого-то в центре Александр становится главным распределителем движения мяча. К тому же, умение отдавать разрезные передачи с продвижением ускоряют атаки и сильно помогают при разбивании прессинга. Отрезать прессинг-группу из 5-ти футболистов соперника для него не просто норма, а обыденность.

При этом в обороне Саша не такой и слабый, как кажется. Он выигрывает 56,8% дуэлей и является одним из лучших фулбеков АПЛ по игре на втором этаже. Впрочем, бросать его под танк вроде Салаха или Мареза не рекомендуется, а с наличием пространства за спинами магического треугольника приходится мириться.

Впрочем, сила Арсенала не в персоналиях, а именно в команде. Нельзя выделить одного футболиста без выделения другого. Впрочем этот же факт является и слабостью "канониров" – потеря хотя бы одного лидера начинает негативно сказываться на игре, а потеря двух бьёт по лондонцам критически.

Кадровая ситуация

У Пепа Гвардиолы всего одна потеря, однако очень серьезная. Из заявки выпал Аке, набравший фантастическую форму. Голландец получил повреждение, а прямой замены нидерландцу нет. Интересно, кем его заменит Пеп Гвардиола?

Возможно, он снова прибегнет к эксперименту с Бернарду Силвой, сделав его левым инвертированным фулбеком? Такой ход имеет минус в виде слабого контроля кроссов, но в нынешней структуре игры это не так страшно. Позади все равно будет оставаться тройка центрбеков, которую поддержат опорники – а вот в атаке включения будут очень опасными.

Бернарду Силва слишком важен для прессинга в схеме 4-2-4. Именно поэтому его стоит ожидать в атаке, а на позиции защитника способен сыграть Ляпорт. Впрочем, наличие Бернарду впереди не позволит терроризировать фланг Зинченко рывками Мареза. Дилемма.

Арсенал не может рассчитывать на Салиба. В клубе до последнего надеялись восстановить француза для битвы года, но не получилось. Возможно, центрбек вообще не сыграет в текущем сезоне – и это плохо. Без Уильяма критически проседает качество билд-апа. Если бы он играл, то роковой ошибки Рэмсдейла в матче против Саутгемптона могло бы и не случиться.

Салибу заменит Холдинг. Он слабее в игре на мяче, но в обороне способен создать проблемы Холанду. Собственно, в кубковом поединке Роб начисто выключил Эрлинга. Кроме того, перед поединком простудился Джака, однако Микель Артета заявил о готовности швейцарца выйти на поле.

Ориентировочные составы на матч Манчестер Сити – Арсенал

Манчестер Сити: Эдерсон – Аканджи, Стоунз, Диаш, Ляпорт – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Силва, Холанд, Грилиш

Арсенал: Рэмсдейл – Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинчненко – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Жезус, Мартинелли

Прогноз "Футбол 24" – 3:2

Фаворит в сегодняшней паре очевиден, но не следует списывать Арсенал до стартового свистка. Во-первых, Гвардиола еще после поединка против Баварии жаловался на усталость. Он любит прибедняться, однако в Мюнхене после финального свистка футболисты реально попадали на газон.

Это не помешало переиграть Шеффилд в Кубке, а лидеры еще и отдохнули – впрочем, у "канониров" все равно график лучше. Лондонцы более свежие. В поединке, где многое будет зависеть от прессинга, физическая форма будет иметь огромное значение.

Во-вторых, Артета реально круто готовится к Гвардиоле. Причем оба матча против "горожан" в текущем сезоне Арсенал проводил в неоптимальном составе – и это не мешало зажимать Ман Сити на его трети. В конце концов, следует отметить атаку "ганнерз" – в последних восьми турах АПЛ они только дважды забивали меньше трех голов.

Арсенал точно даст бой. Тем не менее, факторов в пользу "горожан" слишком много. Они забивают еще больше голов, у них все в порядке с топ-футболистами (их хватит на две равноценные команды), а текущая форма просто монструозная. Структуры игры Ман Сити кажется неуязвимой, а в случае возникновения проблем Пеп имеет кадровый и тактический ресурс для перестановок.

Машина Гвардиолы мощнее, гибче и спокойнее. К тому же, надежнее в обороне. Именно поэтому букмекеры ставят на победу Манчестер Сити. Каждый фанат Арсенала понимает, что она практически неизбежна – впрочем, в битве за золото возможны любые варианты.