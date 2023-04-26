"Ми цього не побачили": екс-капітан Арсенала назвав слабку сторону Зінченка
Колишній гравець Челсі, Арсенала й Тоттенхема Вільям Галлас знайшов негативні сторони у грі Олександра Зінченка перед матчем з Ман Сіті.
"Зінченко проспав третій гол Саутгемптона, і це вже не перший раз, коли його критикують. Захист – не його сильна сторона, гра один в один часто стає проблемою.
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Він – один з найдосвідченіших гравців Арсенала, і саме в таких іграх потрібен відповідний досвід. Хочеться бачити, як він керує грою. Але ми цього не побачили. В останніх матчах він грав не дуже добре", – цитує Галласа The Sun.
Нагадаємо, цього сезону Зінченко провів 30 поєдинків за лондонців, його двічі визнавали найкращим гравцем місяця. 26 квітня Арсенал гратиме з Ман Сіті, у цьому поєдинку, схоже, визначатиметься доля чемпіонства.
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