"Зінченко проспав третій гол Саутгемптона, і це вже не перший раз, коли його критикують. Захист – не його сильна сторона, гра один в один часто стає проблемою.

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Він – один з найдосвідченіших гравців Арсенала, і саме в таких іграх потрібен відповідний досвід. Хочеться бачити, як він керує грою. Але ми цього не побачили. В останніх матчах він грав не дуже добре", – цитує Галласа The Sun.

Нагадаємо, цього сезону Зінченко провів 30 поєдинків за лондонців, його двічі визнавали найкращим гравцем місяця. 26 квітня Арсенал гратиме з Ман Сіті, у цьому поєдинку, схоже, визначатиметься доля чемпіонства.

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