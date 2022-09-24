"Мы играли против очень сильной команды. У нас были голевые моменты, но мы не смогли их реализовать.

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Как результат – проиграли с таким большим счетом", – цитирует Капарроса официальный сайт УЕФА.

Напомним, после поражения украинцам сборная Армении идет в турнирной таблице группы В1 последней, имея в своем активе 3 очка. Во вторник, 27 сентября, "горцы" в заключительном матче встретятся с ирландцами.

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