"Ми грали проти дуже сильної команди. Ми мали гольові моменти, але ми не змогли їх реалізувати.

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Як підсумок – програли з таким великим рахунком", – цитує Капароса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, після поразки українцям збірна Вірменії йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, маючи у своєму активі 3 очки. У вівторок, 27 вересня, "горці" у завершальному матчі зустрінуться з ірландцями.

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