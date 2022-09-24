"Ми грали проти дуже сильної команди": наставник збірної Вірменії назвав головну причину поразки від України
Іспанський тренер "горців" Хоакін Капарос підсумував нищівний розгром від "синьо-жовтих" (0:5) у матчі Ліги націй.
"Ми грали проти дуже сильної команди. Ми мали гольові моменти, але ми не змогли їх реалізувати.
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Як підсумок – програли з таким великим рахунком", – цитує Капароса офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, після поразки українцям збірна Вірменії йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, маючи у своєму активі 3 очки. У вівторок, 27 вересня, "горці" у завершальному матчі зустрінуться з ірландцями.
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