"Учитывая количество игр и большое количество поездок, мы играли невероятно агрессивно. Наша атака была более динамичной и мы получили хороший результат.

Безумный рекорд Холанда в видеообзоре матча Борнмут – Манчестер Сити – 1:4

Рико Льюис? Я очень полагаюсь на него, на его качество и интеллект. Он фантастический игрок. Мы рады иметь такого игрока из нашей академии. Он двигается в небольшом пространстве, играет на небольших кусках поля, он уникален. Он действительно хорош в этом.

Влияние Холанда было невероятным. Мы любим его, и он помогает нам, сегодня мы нашли его больше, и он является невероятной угрозой. Нам нужен Фил Фоден и его трудовая этика, его голы, его ассисты. Шаг за шагом он будет возвращаться", – рассказал Гвардиола после матча.

Напомним, что Манчестер Сити занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. В активе "горожан" 55 баллов. От первого места команда Гвардиолы отстает на два пункта.

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