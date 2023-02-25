Манчестер Сити ожидаемо контролировал ход поединка и уже на 15 минуте повел в счете. Фоден оставил мяч Холанду, удар норвежца приняла на себя перекладина, но Хулиан Альварес подкараулил рикошет. Довольно быстро забил и Холанд после скидки Фодена – норвежец побил рекорд Агуэро, забив уже 27-й гол за сезон АПЛ (аргентинец забивал максимум 26).

Манчестер Сити разгромил Борнмут – команда Забарного "сгорела" за тайм, не сумев подняться из зоны вылета

Перед перерывом забил третий игрок группы атаки – Фоден перехватил передачу защитника и легко реализовал момент. После перерыва Борнмут пропустил четвертый мяч – Хулиан Альварес мощно пробил/прострелил, а рикошет от Мефама стал решающим. Лерма под конец игры отыграл один мяч.