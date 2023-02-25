Илья Забарный избежал позора поражения от Манчестер Сити в 25-м туре, оставшись вне заявки, но украинец рискует остаться и без АПЛ. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сити после победы Арсенала отстал от первой строчки на 5 очков, поэтому надо было сокращать разрыв. Благо, соперник в 25-м туре не навевал страха – Борнмут шел на предпоследней позиции в турнирной таблице, хотя от подъема с нее не хватало всего одного зачетного балла. Забарный в заявку на матч не попал, продолжив залечивать травму.

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И это даже хорошо, потому что прессу он бы получил разгромную. Такую же разгромную, как и счет на табло после первого тайма – Сити отгрузил три гола из четырех попаданий в створ. "Горожане" вышли вперед на 15-й минуте усилиями Альвареса, которому удалось сыграть на добивании после попадания Холанда в перекладину.

На 29-й Эрлинг расстрелял ворота с передачи Фодена, а перед перерывом Фил воспользовался грубой ошибкой защитника, отличившись сам. Через шесть минут после старта второго тайма Мефам еще и срезал мяч в собственные ворота, сделав счет неприличным – 0:4. Только на 83-й минуте Лерма смог размочить его, но на большее "вишенок" не хватило.

Таким образом, Манчестер Сити сократил отставание от Арсенала до двух очков, а Холанд с 27 голами в АПЛ выдал лучший бомбардирский перформанс "горожан" за 51 год. До рекорда Фрэнсиса Ли из сезона 1971/72 не хватает всего шести мячей.

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