"Враховуючи кількість ігор і велику кількість поїздок, ми грали неймовірно агресивно. Наша атака була більш динамічною, і ми отримали хороший результат.

Божевільний рекорд Холанда у відеоогляді матчу Борнмут – Манчестер Сіті – 1:4

Ріко Льюїс? Я дуже покладаюся на нього, на його якість і інтелект. Він фантастичний гравець. Ми раді мати такого гравця з нашої академії. Він рухається в невеликому просторі, грає на невеличких шматках поля, він унікальний. Він справді хороший у цьому.

Вплив Холанда був неймовірним. Ми любимо його, і він допомагає нам, сьогодні ми знайшли його більше, і він є неймовірною загрозою. Нам потрібен Філ Фоден і його трудова етика, його голи, його асисти. Крок за кроком він повертатиметься", – розповів Гвардіола після матчу.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті посідає другу сходинку в турнірній таблиці АПЛ. В активі "містян" 55 балів. Від першого місця команда Гвардіоли відстає на два пункти.

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