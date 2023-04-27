"Складний матч. Я трохи співчуваю гравцям. Щодо гри, ми контролювали володіння м'ячем. Брентфорд хороший у тому, що вони роблять. Сьогодні нам не вистачало віри в останній третині поля, і ми програли.

Челсі – Брентфорд – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Я не нарікаю, але все йде проти нас. Ця гра була зрозумілою. Хоча ми не створювали серйозних моментів, але постійно контролювали ситуацію. Інше питання, що ми пропустили двічі. Реально складний матч. Деякі гравці добре впоралися, тому, можливо, варто давати їм трохи більше часу. Наразі я не можу скаржитися на склад команди.

Ми дуже добре зіграли із трьома захисниками проти Реала. Якщо діяти досить впевнено у ключових моментах і динамічніше в атаці, можливо в такому матчі ми зможемо перемогти.

Цей клуб пережив багато. Нині ситуація складна. Ми хотіли б мати чарівну паличку, але у футболі такого не буває. Прем'єр-ліга – важкий турнір, і ми маємо боротися за наш шанс. Потрібно продовжувати працювати. Це непростий момент, коли клуб звик багато вигравати, але таких цілей та завдань зараз немає", – цитує Лемпарда ВВС.

Нагадаємо, Челсі не знає смаку перемог вже у шести матчах поспіль. Після 33-х турів лондонці у турнірній таблиці АПЛ йдуть одинадцятими, набравши 39 очок.

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