В матче 33 тура АПЛ Челси уступил дома Брентфорду со счётом 0:2. Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Челси потерпел пятое поражение под руководством Фрэнка Лэмпарда подряд. У "синих" снова возникли серьёзные проблемы с созиданием – Стэмфорд Бридж в очередной раз освистал своих любимцев.

Челси сгорел Брентфорду: пятая катастрофа Лэмпарда в пяти матчах, бардак и безнадега – куда попал Мудрик?

Лэмпард оставил Михаила Мудрика в запасе, но выпустил украинского нападающего сразу после перерыва – вместо Конора Галлахера. С появлением Мудрика "синие" улучшили игру в атаке, но главная опасность всё же исходила от другого форварда, который вышел на замену в начале второго тайма – Обамеянга.

Несмотря на все старания, Челси не сумел зацепиться в этой встрече даже за ничью. Это поражение окончательно лишило команду Мудрика шансов на попадание в четвёрку лучших команд АПЛ. В следующем сезоне Челси в Лиге чемпионов выступать не будет...

С 39 очками после 32 туров чемпионата Челси сохраняет шансы на попадание в Лигу Европы. За эту возможность команда Мудрика будет бороться в оставшихся матчах.