"Могу отметить, что вышла боевая игра. Скажем так, я доволен, что в такой тяжелой для нас игре мы все-таки сумели набрать один зачетный пункт. Я доволен результатом. Мы отдали инициативу и играли на контратаках, ждали свой шанс на перехватах и быстрых переходах от обороны в атаку. Мы планировали, что игра так будет складываться и готовились к этому.

Дикий промах Лонвейка и удаление Попова в видеообзоре матча Динамо – Колос

Сейчас такой футбол, что в каждом туре встречаются неожиданные результаты. Поэтому даже не знаю, как я бы отреагировал, если бы мне до матча сказали, что мы сыграем вничью. Не думал об этом. Учитывая ход матча и то, что Динамо создавало более качественные моменты, я доволен этим зачетным баллом.

Знаете, для меня тоже стало такой неожиданностью, что не попытались вырвать победу, играя в большинстве. Я видел, что ребята хотели выбегать в атаки, хотели контратаковать, но после удаления где-то растерялись. Не могли провести 1-2 атаки, довести до логического завершения. Вместо этого начали играть через защитников, вратаря, перестраховываться. Наверное, это психология", – сказал Вишняк на послематчевой пресс-конференции.

Динамо снова потеряло очки – очередное удаление центрбека и фантастический ляп Лонвейка позволили Колосу удержать ничью