Динамо расписало ничью с Колосом (0:0). Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

После трех побед подряд, казалось, Динамо возвращается в серьезную борьбу за высокие места. Однако проигравший два последних поединка Колос сумел остановить команду Мирчи Луческу.

Динамо снова потеряло очки – очередное удаление центрбека и фантастический ляп Лонвейка позволили Колосу удержать ничью

Хотя голов команды так и не забили, моментов хватало. Самыми яркими эпизодами стали удаление Попова за две желтые и упущенный шанс Лонвейка. Легионер Динамо с нескольких метров не смог переправить мяч в пустые ворота.

После 11 сыгранных матчей Динамо занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 20 очков. У Колоса 16 зачетных пунктов и седьмая позиция.