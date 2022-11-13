"Можу відзначити, що вийшла бойова гра. Скажімо так, я задоволений, що в такій важкій для нас грі ми все-таки зуміли здобути один заліковий пункт. Я задоволений результатом. Ми віддали ініціативу і грали на контратаках, чекали свій шанс на перехопленнях і швидких переходах від оборони в атаку. Ми планували, що гра так буде складатися і готувалися до цього.

Дикий промах Лонвейка і вилучення Попова у відеоогляді матчу Динамо – Колос

Зараз такий футбол, що в кожному турі трапляються несподівані результати. Тому навіть не знаю, як би я відреагував, якщо мені до матчу сказали, що ми зіграємо внічию. Не думав про це. Враховуючи перебіг матчу і те, що Динамо створювало якісніші моменти, я задоволений цим заліковим балом.

Знаєте, для мене теж стало такою несподіванкою, що не спробували вирвати перемогу, граючи в більшості. Я бачив, що хлопці хотіли вибігати в атаки, хотіли контратакувати, але після вилучення десь розгубилися. Не могли провести 1-2 атаки, довести до логічного завершення. Замість цього почали грати через захисників, воротаря, перестраховуватися. Мабуть, це психологія", – сказав Вишняк на післяматчевій прес-конференції.

Динамо знову втратило очки – чергове вилучення центрбека й фантастичний ляп Лонвейка дозволили Колосу втримати нічию