"В первые 30 минут у соперника было много ударов, но наша команда смогла это проконтролировать. Понятно, что мы вышли показывать свой футбол, соперник — свой. Пытались заблокировать удары, однако не всегда получалось. Но они не были слишком опасными для нас. Это чисто статистика и цифры, ничего более.

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Споры между собой во время матча? Мы просто разговаривали. На поле нужно говорить. Были некоторые вещи, которые не получались, которые надо было скорректировать. Общением решается многое. Но никаких ссор не было.

Мы еще строим команду. Пока Шахтер – не та команда, которая достаточно долго играет вместе. Результаты такие бывают, это нормально в процессе построения. Единственное, что должно быть всегда, – это самоотдача", – сказал Витао в комментарии SportArena.

Напомним, Шахтер не смог выйти в весеннюю часть еврокубков впервые с 2011 года.

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