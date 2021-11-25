"У перші 30 хвилин суперник мав багато ударів, але наша команда змогла це проконтролювати. Зрозуміло, що ми вийшли показувати свій футбол, а суперник свій. Намагалися заблокувати удари, проте не завжди виходило. Але вони не були надто небезпечними для нас. Це чисто статистика та цифри, нічого більше.

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Суперечки між собою під час матчу? Ми просто розмовляли. На полі треба говорити. Були деякі речі, які нам не вдавалися, які треба було скоригувати. Спілкуванням вирішується багато. Але жодних сварок не було.

Ми ще будуємо команду. Поки що Шахтар – не та команда, яка досить довго грає разом. Результати такі бувають, це нормально у процесі побудови. Єдине, що має бути завжди, це самовіддача", – сказав Вітао у коментарі SportArena.

Нагадаємо, Шахтар не зумів вийти у весняну частину єврокубків уперше з 2011 року.

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